Пельменный забег и удмуртские мифы: какие нововведения ждут фестиваль «Всемирный день пельменя» в 2020 году

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:40:03+03:00

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В 2020 году фестиваль «Всемирный день пельменя» ждут некоторые нововведения. «Комсомолка» рассказывает о некоторых из них.

Так, фестиваль будет носить название «Вкусная сказка», организаторы планируют познакомить всех участников фестиваля с мифами и сказками удмуртов. В рамках проекта «Юмшан» в самых активных дворах Пельмешки и герои удмуртской мифологии будут встречать гостей и проводить старинные удмуртские игры «на новый лад».

Заявки принимаются до 24 января. 27 января организаторы назовут не более 10 площадок, на которых и пройдут игры.

Также впервые в 2020 году пройдет «пельменный забег». Участники пробегут семейный забег 1 милю, индивидуальный забег на 2 мили и командный забег на 3 мили. Старт от здания Правительства республики на улице Пушкинской и далее по улицам Лихвинцева, им. 50-летия Октября и финиш на ул. Наговицына. Победители получат по тазику вкуснейших, только что приготовленных пельменей. Мероприятие состоится 8 февраля.

С 1 по 7 февраля в рамках фестиваля пройдут открытые кинопоказы художественных и документальных фильмов об Удмуртии. Самым маленьким зрителям покажут удмуртские народные сказки.

Впервые пройдет конкурс снежных фигур «Лымы муртъёс». Принять участие может индивидуальный автор или команда от школы, детского сада или двора.

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ИСТОЧНИК KP.RU