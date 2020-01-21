Этим летом в детских лагерях Удмуртии отдохнут более 120 тысяч ребят

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:56:22+03:00

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20 января в ходе аппаратного совещания у главы республики министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала о начале подготовки к летней оздоровительной кампании 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Планируется, что этим летом в детские лагеря отправится 128 354 ребенка. На организацию их отдыха из республиканского бюджета уже выделено почти 363 млн рублей. Особое внимание в подготовке будет отведено укреплению материально-технической базы загородных детских оздоровительных лагерей и санаториев. Также будут тщательно проверять безопасность всех учреждений.

Как сообщила Светлана Болотникова, с 2020 года министерство будет особо тщательно контролировать достоверность и актуальность сведений об оздоровительных организациях. Порядок формирования и ведения их реестра ужесточен, также утвержден график проверок.

- Мы не случайно начинаем говорить о летней кампании в январе, - отметил на совещании председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. - Как показывает практика, есть насущная необходимость раннего планирования нашей деятельности, особенно в таком важном деле, как организация отдыха детей, а значит, и их безопасность. В прошлые годы мы столкнулись с рядом ситуаций, когда некоторые лагеря открылись на месяц позже, а в некоторых случаях мы и вовсе не допустили продажу путевок, потому что площадка была очевидно не готова. В этом году мы такие ситуации должны исключить.

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ИСТОЧНИК KP.RU