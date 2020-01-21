Житель Удмуртии облил бензином и поджег свою знакомую

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:42:24+03:00

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Уголовное дело возбудили в отношении 25-летнего жителя Завьяловского района Удмуртии, обвиняющегося в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по республике.

Трагедия произошла в деревне Средний Постол Завьяловского района. По данным следствия, 17 января группа жителей, в том числе обвиняемый и 38-летняя потерпевшая, употребляла спиртные напитки. На следующее утро застолье переместилось в баню. Около 9 часов обвиняемый поссорился со знакомой. Он взял бензопилу и вылил содержимое бензобака на голову женщины, после чего поджег.

Потерпевшую удалось спасти, с обширными ожогами ее доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы.

Злоумышленника задержали. Теперь устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU