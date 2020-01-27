Скульптурная композиция в честь студотрядов появится в Ижевске
В субботу, 25 января, в ходе традиционной прогулки по городу, глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил ИжГТУ, где вместе со студентами и ректоратом обсудил планы на дальнейшее благоустройство студгородка. Об этом он рассказал на своей официальной странице «ВКонтакте».
- Уже в этом году у третьего корпуса появится скульптурная композиция в честь студотрядов, - сообщил Олег Бекмеметьев. - Мастерок, гитара и большая карта, демонстрирующая, в каких городах в разные годы трудились отрядники ИжГТУ, - так будет выглядеть новый арт-объект. К слову, сегодня в вузе 19 отрядов: проводники, вожатые, строители. Скоро у них появится новое место притяжения в университетском сквере.
Кроме того, глава города отметил, что в 2020 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован проезд Студенческий – на всем его протяжении появится пешеходная дорожка, а обустройство уличного освещения возьмет на себя университет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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