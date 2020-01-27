2020-01-27T07:28:58+03:00
Здоровье

Детскую республиканскую больницу отремонтировали в Ижевске

В 2020 году клинику продолжат оснащать новым оборудованием
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба Минздрава УдмуртииФото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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В Ижевске обновили поликлинику Республиканской детской клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Для маленьких пациентов и их родителей организованы крытая колясочная, игровые зоны, комната для кормления грудных детей, зоны комфортного пребывания в холлах.

Также в поликлинике появилось электронное табло с расписанием приема врачей и колл-центр. Обновлена система навигации – теперь кабинет нужного специалиста будет проще отыскать.

В 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» был приобретен аппарат МРТ-диагностики. С декабря обследование уже прошли порядка 200 детей.

В 2020 году закупка нового оборудования продолжится. Для больницы приобретут рентген-аппарат, фиброскоп, аппараты УЗИ, прибор для исследования функции внешнего дыхания, оптический когерентный томограф с функцией ангиографии и многое другое. Кроме того, будет отремонтировано помещение под рентген-аппарат и продолжится ремонт отделений стационара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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