2020-01-29T13:13:39+03:00
Общество

«Комсомолка» приглашает ижевчан в бесплатный тур по новостройкам

Жители города смогут своими глазами увидеть разные варианты жилья
Людмила Куликова
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Фото: архивФото: архив
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В Ижевске 15 февраля, в субботу, пройдет первый в 2020 году тур по новостройкам, который для ижевчан организует «Комсомольская правда - Ижевск».

Участники «Тура» посетят площадки самых современных строящихся домов: ЖК «Седьмое Небо», ЖК «Клубный дом на Фруктовой», ЖК «Я ЖИВУ!», ЖК «НОВЫЙ ПАРК», ЖК «Йога», ЖК «Времена года», а также ЖК «Ривьера Парк».

В каждом из жилых комплексов гостей будет встречать представитель застройщика, который ответит на все интересующие вопросы. Передвигаться группа будет на комфортабельном автобусе в сопровождении ведущей.

Выезд состоится от Дворца Главы республики, «Тур» продлится с 9:00 до 15:00. **

Подать заявку можно до 12 февраля по телефонам: (3412) 945-010, (3412) 945-020. Или на почту kp@mgcentr.ru

**Возможно изменение времени окончания

Организатор: ООО фирма «Ариго».

Застройщики: Специализированный застройщик "Черемушки"; «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК»; ООО "Регион-инвест"; "«Специализированный застройщик "ПЗСП-Ижевск"; ООО "Петрова-1"; «Специализированный застройщик "Южная"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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