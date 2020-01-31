ГИБДД предупреждает водителей Удмуртии о сложных погодных условиях
В пятницу 31 января Госавтоинспекция порекомендовала водителям быть предельно внимательными на дорогах. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
- В связи с осложнившимися погодными условиями: продолжительный снегопад, метель, на автодорогах республики наблюдаются снежные заносы с плохой видимостью. В целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге, - говорится в сообщении.
Тем же из водителей, кого непогода застала в пути, советуют максимально снизить скорость, увеличить дистанцию и воздержаться от обгона, даже если встречные машины находятся на большом расстоянии.
Также ГИБДД сообщает об усиленной работе дорожных служб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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