2020-01-31T13:01:58+03:00
Общество

ГИБДД предупреждает водителей Удмуртии о сложных погодных условиях

31 января жителям республики рекомендуют не выезжать из населенных пунктов
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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В пятницу 31 января Госавтоинспекция порекомендовала водителям быть предельно внимательными на дорогах. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

- В связи с осложнившимися погодными условиями: продолжительный снегопад, метель, на автодорогах республики наблюдаются снежные заносы с плохой видимостью. В целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге, - говорится в сообщении.

Тем же из водителей, кого непогода застала в пути, советуют максимально снизить скорость, увеличить дистанцию и воздержаться от обгона, даже если встречные машины находятся на большом расстоянии.

Также ГИБДД сообщает об усиленной работе дорожных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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