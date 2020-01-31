ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ижевске
31 января в Ижевске на выезде с путепровода по улице Новоажимова произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пассажирский автобус №8 врезался в световую опору, днем об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В 1 отделе УГИБДД по Удмуртии рассказали, что сейчас на месте работает оперативная группа. Причины произошедшего и сведения о пострадавших пока неизвестны, но устанавливаются.
Очевидцы предположили, что автобус потерял управление, когда его подрезал легковой автомобиль.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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