2020-01-31T13:36:24+03:00
Происшествия

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ижевске

Обстоятельства и данные о пострадавших пока уточняются
Екатерина АРДАШЕВАИгорь Бобров
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Фото: Михаил Мешин, ИГГС в ВКонтактеФото: Михаил Мешин, ИГГС в ВКонтакте
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31 января в Ижевске на выезде с путепровода по улице Новоажимова произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пассажирский автобус №8 врезался в световую опору, днем об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В 1 отделе УГИБДД по Удмуртии рассказали, что сейчас на месте работает оперативная группа. Причины произошедшего и сведения о пострадавших пока неизвестны, но устанавливаются.

Очевидцы предположили, что автобус потерял управление, когда его подрезал легковой автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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