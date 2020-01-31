2020-01-31T14:46:30+03:00
Общество

Стала известна дата открытия школы №20 в Ижевске

Ранее ее собирались открыть в январе, но сроки перенесли
Екатерина АРДАШЕВАЛюдмила Куликова
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Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
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28 марта в Ижевске откроется долгожданная школа №20 на улице Леваневского. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации Ижевска.

В июле 2019 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказывал о планах открыть школу уже в январе, однако сроки сдачи объекта были перенесены. Как объяснялось ранее, многое зависело от сложной процедуры лицензирования.

В настоящее время все работы завершены, и уже совсем скоро 825 ребят смогут сесть за парты. Сообщается, что школа получит самое современное техническое оснащение. В ней будут цифровые лаборатории, современный станочный парк и 3D-принтеры.

Напомним, старое здание школы №29 в Ленинском районе снесли в 2017 году. Теперь на его месте появился новый корпус. Уже известно, что он получит имя легендарного оружейника Михаила Калашникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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