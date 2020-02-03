Новую хоккейную коробку открыли в Каракулино

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:20:08+03:00

Она построена на средства благотворительного фонда «САФМАР» и в перспективе станет многофункциональной спортивной площадкой

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В Каракулино состоялось торжественное открытие хоккейной площадки. Ее построили рядом со школой в рамках соглашения о развитии детско-юношеского хоккея между Правительством Удмуртии и благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Гуцериева на 2018-2020 годы.

В день открытия товарищеский матч на новом льду провели детские команды Сарапульского и Завьяловского районов. Играть им пришлось в сложных погодных условиях – шел сильный снег.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды «Мясной удар» Завьяловского района. Фото: Эдуард Базиян

- Спасибо фонду «САФМАР» за современную хоккейную площадку. Это первый шаг для развития хоккея в Каракулинском районе, - отметил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.

Хоккей научит ребят работать в команде, уверен Александр Варшавский. Фото: Эдуард Базиян

Размеры коробки с прочными пластиковыми бортами 26х56 метров. Рядом – отапливаемое помещение с двумя раздевалками, санузлами (есть даже душевые), хозяйственным блоком и помещением для проката коньков. Средства на приобретение 20 пар коньков для проката и 30 комплектов хоккейной формы (от шлемов до коньков) для детской команды также предоставили в благотворительном фонде «САФМАР».

Хоккейная команда «Чайка» Каракулинского района. Благодаря фонду «САФМАР» у ребят есть место для тренировок и форма. Фото: Эдуард Базиян

Глава Каракулинского района Сергей Русинов отметил, что хоккейная коробка в Каракулино в перспективе станет многофункциональной спортивной площадкой, которую можно использовать круглый год. После укладки резинового покрытия на ней будут играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

По словам Дмитрия Арсибекова, генерального директора АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, компании, которая представляет благотворительный фонд «САФМАР» в Удмуртии, за три года в Удмуртии на средства фонда будет построено 11 хоккейных площадок. Самым масштабным проектом станет строительство ледовой арены в Можге площадью более 6500 кв. м. Ее открытие состоится в этом году. Кроме того, в 2020 году будут построены три хоккейные площадки – в Игре, деревне Мувыр Шарканского района и деревне Кестым Балезинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU