Мошенник выманил у жительницы Ижевска более 126 тыс. рублей
С заявлением о хищении денег с банковского счета в полицию обратилась 34-летняя ижевчанка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Как рассказала потерпевшая, на одном из интернет-сайтов она присмотрела фотоаппарат стоимостью 61 тыс. руб. Оказалось, что продавец живет в соседнем городе. Тем не менее, он заверил, что вышлет товар с курьером.
При оплате продавец попросил покупательницу указать номер банковской карты и код на ее обороте. Женщина, поверив злоумышленнику, выслала все данные. Тогда продавец сообщил, что не получил деньги и попросил повторить операцию. В результате с банковского счета ижевчанки было похищено более 126 тыс. руб.
Страница злоумышленника после произошедшего оказалась удалена, и теперь его ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.
МВД по Удмуртской Республике предупреждает владельцев банковских карт о необходимости быть предельно внимательными при осуществлении покупок и продаж дистанционным способом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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