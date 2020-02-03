2020-02-03T14:30:50+03:00
Происшествия

Мошенник выманил у жительницы Ижевска более 126 тыс. рублей

Женщина хотела купить у него фотоаппарат
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С заявлением о хищении денег с банковского счета в полицию обратилась 34-летняя ижевчанка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как рассказала потерпевшая, на одном из интернет-сайтов она присмотрела фотоаппарат стоимостью 61 тыс. руб. Оказалось, что продавец живет в соседнем городе. Тем не менее, он заверил, что вышлет товар с курьером.

При оплате продавец попросил покупательницу указать номер банковской карты и код на ее обороте. Женщина, поверив злоумышленнику, выслала все данные. Тогда продавец сообщил, что не получил деньги и попросил повторить операцию. В результате с банковского счета ижевчанки было похищено более 126 тыс. руб.

Страница злоумышленника после произошедшего оказалась удалена, и теперь его ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртской Республике предупреждает владельцев банковских карт о необходимости быть предельно внимательными при осуществлении покупок и продаж дистанционным способом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Пенсионерка в Удмуртии перевела 600 тысяч рублей мошенникам

- Ученья нет: ижевчанин не смог вернуться в Китай на учебу из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Холмогорова в Ижевске локализовали повреждение водопровода
Двоих мужчин из Удмуртии обвиняют в убийстве
Дорожные службы Ижевска будут работать в режиме «пиковых нагрузок»
Мошенник выманил у жительницы Ижевска более 126 тыс. рублей
Онлайн-обращения клиентов Tele2 растут быстрее звонков
Движение по улице Смоленской в Ижевске перекрыли из-за порыва
Новую хоккейную коробку открыли в Каракулино
Из-за плохой погоды в Сарапуле закрыли движение по сезонному пути
На улице Смоленской в Ижевске произошло повреждение водопровода
Ученья нет: ижевчанин не смог вернуться в Китай на учебу из-за коронавируса
Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
Завод «Ижсталь» увеличил реализацию высокомаржинальной продукции
Накат, снежные заносы и порывистый ветер: водителям Удмуртии рекомендуется быть внимательнее на дорогах
За январь-ноябрь 2019 года численность населения Удмуртии сократилось почти на 6 тысяч человек
«Всемирный день пельменя» в Ижевске возглавил ТОП-5 зимних гастрономических событий в России
Паралимпиец из Удмуртии выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону
14-летнюю девочку разыскивают в Ижевске
Хоккейная команда из Ижевска выиграла у клуба из Ангарска