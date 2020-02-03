Мошенник выманил у жительницы Ижевска более 126 тыс. рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:30:50+03:00

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С заявлением о хищении денег с банковского счета в полицию обратилась 34-летняя ижевчанка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как рассказала потерпевшая, на одном из интернет-сайтов она присмотрела фотоаппарат стоимостью 61 тыс. руб. Оказалось, что продавец живет в соседнем городе. Тем не менее, он заверил, что вышлет товар с курьером.

При оплате продавец попросил покупательницу указать номер банковской карты и код на ее обороте. Женщина, поверив злоумышленнику, выслала все данные. Тогда продавец сообщил, что не получил деньги и попросил повторить операцию. В результате с банковского счета ижевчанки было похищено более 126 тыс. руб.

Страница злоумышленника после произошедшего оказалась удалена, и теперь его ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртской Республике предупреждает владельцев банковских карт о необходимости быть предельно внимательными при осуществлении покупок и продаж дистанционным способом.

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ИСТОЧНИК KP.RU