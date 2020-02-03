2020-02-03T16:08:24+03:00
Недвижимость

Дорожные службы Ижевска будут работать в режиме «пиковых нагрузок»

Работы по расчистке улиц будут прекращаться только в «часы пик»
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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Максимальное количество спецтехники выведут на улицы Ижевска для расчистки от снега. Об этом сообщает пресс-служба города.

Режим «пиковых нагрузок» будет введен в связи со снегопадами. Так, за январь в Ижевске выпало 55 мм осадков, что на 81% выше средних январских значений, а в первые два дня февраля выпало 6% от февральской нормы. По прогнозу, в ближайшие сутки снегопад продолжится.

Как сообщили в администрации Ижевска, в первую очередь, будут расчищать магистрали, по которым курсирует общественный транспорт, также произведут уборку тротуаров и межквартальных проездов. Работы по расчистке снега будут временно прекращаться только в «часы пик», когда транспортные потоки на дорогах максимальны.

- Водителям в условиях снегопада рекомендуется быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать уборке снега, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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