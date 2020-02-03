Двоих мужчин из Удмуртии обвиняют в убийстве
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 35 и 39-летних ижевчан, которые обвиняются в убийстве 40-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- 1 февраля потерпевший и его сын стояли возле своей машины по адресу Тверская, 52. В это время к ним подошли два незнакомца в наркотическом опьянении. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из подозреваемых достал нож и несколько раз ударил потерпевших. В результате ранений 40-летний мужчина скончался, его 18-летнего сына отвезли в больницу, - сообщает пресс-служба.
Следователи по «горячим следам» раскрыли преступление. Подозреваемые оказались ранее судимы, их задержали в квартире неподалеку от места преступления.
На данный момент следователь готовит материалы для предъявления обвинения задержанным и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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