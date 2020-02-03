На улице Холмогорова в Ижевске локализовали повреждение водопровода

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:12:40+03:00

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В Ижевске на улице Холмогорова локализовали повреждение водопровода. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 3 февраля в 11:30 поступило сообщение об изливе воды на улице Холмогорова, 35. На месте аварии работают бригады водоканала. В 16:15 включили воду в жилых домах №№ 11, 15а, 15б, 21, 21а, 23 и детском саду № 290, - говорится в сообщении.

С 17:00 у дома 45 по улица Холмогорова установлена ёмкость с водой. В связи с изливом ограничено движение по улице Смоленская. В течение суток планируется включить воду в детском саду №284. Работы планируется завершить к 14:30 4 февраля.

Повреждение водопровода на улице Холмогорова в Ижевске.По предварительным данным, на участке прорвало чугунный водопровод. Он был проложен в 1970 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU