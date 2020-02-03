2020-02-03T17:12:40+03:00
Происшествия

На улице Холмогорова в Ижевске локализовали повреждение водопровода

Завершить работы планируют 4 февраля к 14.30
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
Изменить размер текста:

В Ижевске на улице Холмогорова локализовали повреждение водопровода. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 3 февраля в 11:30 поступило сообщение об изливе воды на улице Холмогорова, 35. На месте аварии работают бригады водоканала. В 16:15 включили воду в жилых домах №№ 11, 15а, 15б, 21, 21а, 23 и детском саду № 290, - говорится в сообщении.

С 17:00 у дома 45 по улица Холмогорова установлена ёмкость с водой. В связи с изливом ограничено движение по улице Смоленская. В течение суток планируется включить воду в детском саду №284. Работы планируется завершить к 14:30 4 февраля.

Повреждение водопровода на улице Холмогорова в Ижевске.По предварительным данным, на участке прорвало чугунный водопровод. Он был проложен в 1970 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Движение по улице Смоленской в Ижевске перекрыли из-за порыва

- Дорожные службы Ижевска будут работать в режиме «пиковых нагрузок»

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ответственность за плохую уборку территорий в Ижевске понесут 77 коммунальщиков
Можно ли в Ижевске оформить страховку от коронавируса?
На улице Холмогорова в Ижевске локализовали повреждение водопровода
Двоих мужчин из Удмуртии обвиняют в убийстве
Дорожные службы Ижевска будут работать в режиме «пиковых нагрузок»
Мошенник выманил у жительницы Ижевска более 126 тыс. рублей
Онлайн-обращения клиентов Tele2 растут быстрее звонков
Движение по улице Смоленской в Ижевске перекрыли из-за порыва
Новую хоккейную коробку открыли в Каракулино
Из-за плохой погоды в Сарапуле закрыли движение по сезонному пути
На улице Смоленской в Ижевске произошло повреждение водопровода
Ученья нет: ижевчанин не смог вернуться в Китай на учебу из-за коронавируса
Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
Завод «Ижсталь» увеличил реализацию высокомаржинальной продукции
Накат, снежные заносы и порывистый ветер: водителям Удмуртии рекомендуется быть внимательнее на дорогах
За январь-ноябрь 2019 года численность населения Удмуртии сократилось почти на 6 тысяч человек
«Всемирный день пельменя» в Ижевске возглавил ТОП-5 зимних гастрономических событий в России
Паралимпиец из Удмуртии выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону
14-летнюю девочку разыскивают в Ижевске
Хоккейная команда из Ижевска выиграла у клуба из Ангарска