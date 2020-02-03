2020-02-03T18:24:30+03:00
Недвижимость

Ответственность за плохую уборку территорий в Ижевске понесут 77 коммунальщиков

Нарушения выявили сотрудники муниципальной милиции
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В связи с интенсивными снегопадами сотрудники муниципальной милиции Ижевска ежедневно проводят осмотры городских территорий и выявляют нарушения правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба города.

В этом сезоне по «зимним составам» уже составлено 153 протокола, 77 нарушителей понесли ответственность.

В числе самых распространенных нарушений: снежные навесы и сосульки на крышах домов, несвоевременная очистка от снега проездов и тротуаров на придомовых территориях, а также складирование снега в неустановленных местах.

Кстати, многие проверки были проведены по обращениям граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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