Ответственность за плохую уборку территорий в Ижевске понесут 77 коммунальщиков

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:24:30+03:00

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В связи с интенсивными снегопадами сотрудники муниципальной милиции Ижевска ежедневно проводят осмотры городских территорий и выявляют нарушения правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба города.

В этом сезоне по «зимним составам» уже составлено 153 протокола, 77 нарушителей понесли ответственность.

В числе самых распространенных нарушений: снежные навесы и сосульки на крышах домов, несвоевременная очистка от снега проездов и тротуаров на придомовых территориях, а также складирование снега в неустановленных местах.

Кстати, многие проверки были проведены по обращениям граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU