2020-02-05T18:50:18+03:00
Общество

«Острый репортаж» для «Вечернего Урганта» снимают в Ижевске

Ведущая программы Алла Михеева примет участие в фестивале «Всемирный день пельменя»
Дмитрий Бикин
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Фото: Группа Фестиваля «Всемирный день пельменя» в Ижевске «ВКонтакте»Фото: Группа Фестиваля «Всемирный день пельменя» в Ижевске «ВКонтакте»
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Телеведущая Алла Михеева приехала в Ижевск, чтобы снять репортаж для программы «Вечерний Ургант» (16+). Об этом написали в группе «ВКонтакте» Фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске.

Также там сообщают, что ведущая рубрики «Острый репортаж» в ближайшие два дня примет участие в фестивале.

- Она выяснит, как столица Удмуртии связана с главным лакомством праздника - пельменем, и почему республику называют родиной этого блюда. Продегустирует настоящий удмуртский пельнянь, поиграет в народные удмуртские игры и увезет из нашего края самый лучший пельменный сувенир! - пишут в группе.

Напомним, фестиваль «Всемирный день пельменя» проходит в Ижевске с 1 по 8 февраля. Главные праздничные мероприятия начнутся в 11:00 на Центральной плошади в субботу, 8 числа. Полную афишу можно посмотреть в группе мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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