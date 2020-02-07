2020-02-07T17:05:46+03:00
Общество

Сквер Дружбы может появиться в Ижевске

Стоимость проекта составляет 1,3 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске может появиться сквер Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Ижевчане решили обустроить территорию между домами по ул. Коммунаров, 295 и ул. Пушкинская, 232, 234, 236. С таким проектом инициативная группа заявилась на второй республиканский конкурс по инициативному бюджетированию, - говорится в сообщении.

Во дворе планируется обустройство детской и спортивной площадок, разбивка газонов, установка скамеек для отдыха жителей близлежащих домов, устройство пешеходных дорожек, светильников. Ориентировочная стоимость проекта составляет 1,3 млн рублей.

Всего готовы софинансировать проект жители четырех домов. Их вклад составит 25% от общей стоимости. Также рассчитывают получить помощь и со стороны спонсоров.

Глава Октябрьского района, Валерий Мартынов, отмечает, что в этом году жителями района подготовлено 8 проектов для участия в республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры.

Напомним, жители Ижевска подготовили 29 проектов для участия во втором конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Генеральском доме Ижевска открыли новое кафе «Флигель».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер Дружбы может появиться в Ижевске
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Кто выступит на фестивале «На родине П. И. Чайковского» в Ижевске
В Генеральском доме Ижевска открыли новое кафе «Флигель»
Мороз до -26 градусов ожидается в Ижевске в выходные
Примут ли ребенка в школу в Ижевске по временной прописке?
Пятилетнего мальчика из Удмуртии зажало дверьми автобуса
Уголовное дело в отношении замминистра культуры Удмуртии направлено в суд
Неравнодушные ижевчане «похоронили» в Ижевске лужу
Сотрудники ГИБДД на трассе Татарстана помогли дальнобойщику из Удмуртии
Из-за коронавируса приезд циркачей из Китая в Ижевск отменили
Избитого битой мальчика отправили в детский дом в Удмуртии
На некоторых улицах Ижевска ограничат движение в выходные
Более 40 км дорог в Удмуртии отремонтируют с применением современных технологий
Житель Перу в декабре 2019 года без вести пропал в Ижевске
Чаще всего к сети DOM.RU Wi-Fi подключаются по четвергам и пятницам
Группу молодых людей в Удмуртии подозревают в незаконном обороте наркотиков
Двоих жителей Удмуртии осудили за рыбалку на особо охраняемой территории в Татарстане
Стартовала «Спартакиада-2020» ОАО «Удмуртнефть»
Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске
Агитационный поезд «Эшелон Победы» пройдет через Ижевск
Тол Бабай из Удмуртии записал видеообращение для жителей Бурятии
Худрук коллектива «Бурановские бабушки» в Удмуртии исполнила частушку про коронавирус