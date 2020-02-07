Сквер Дружбы может появиться в Ижевске

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:05:46+03:00

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В Ижевске может появиться сквер Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Ижевчане решили обустроить территорию между домами по ул. Коммунаров, 295 и ул. Пушкинская, 232, 234, 236. С таким проектом инициативная группа заявилась на второй республиканский конкурс по инициативному бюджетированию, - говорится в сообщении.

Во дворе планируется обустройство детской и спортивной площадок, разбивка газонов, установка скамеек для отдыха жителей близлежащих домов, устройство пешеходных дорожек, светильников. Ориентировочная стоимость проекта составляет 1,3 млн рублей.

Всего готовы софинансировать проект жители четырех домов. Их вклад составит 25% от общей стоимости. Также рассчитывают получить помощь и со стороны спонсоров.

Глава Октябрьского района, Валерий Мартынов, отмечает, что в этом году жителями района подготовлено 8 проектов для участия в республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры.

Напомним, жители Ижевска подготовили 29 проектов для участия во втором конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU