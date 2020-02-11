2020-02-11T13:52:07+03:00
Спорт

Финал второго Кубка России по мотогонкам на льду пройдет в Ижевске

Последний раз такие соревнования проходили в столице Удмуртии в 2011 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено организаторами мероприятияФото: предоставлено организаторами мероприятия
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15-16 февраля 2020 года в Ижевске пройдет финал второго Кубка России по мотогонкам (16+). В соревнованиях будут участвовать команды из Уфы, Тольятти, Каменск-Уральского, Свердловской области, Шадринска, Курганской области, Ижевска и Глазова.

Самый зрелищный спорт возвращается в Ижевск! Последний раз соревнования по спидвею проводили в столице Удмуртии в 2011 году. Суть гонки в том, что в течение всего пути пилот управляет мотоциклом на грани срыва в занос или собственно в скольжении. Скорость в поворотах достигает 70-80 км/ч, а на прямых – 200 км/ч.

Всего будет несколько команд, в каждой из которых по три человека от 16 до 21 года.

Организаторы мероприятия: Федерация мотоциклетного спорта Удмуртии, АО КСК «Зенит».

Где: Центральный республиканский стадион «Зенит»

Когда: 15-16 февраля 2020 года

Во сколько: начало в 12:00

Стоимость: входной билет 300 рублей. Детям до 12 лет вход бесплатный.

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16+

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ИСТОЧНИК KP.RU

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