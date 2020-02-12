Ижевские школьники поучаствуют в Чемпионате России по робототехнике

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

6 ижевских команд отправятся на Чемпионат России по робототехнике в Красноярск. Город будут представлять ребята от Дворца детского (юношеского) творчества, Экономико-математического лицея №29 и детского сада №159. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Чемпионат пройдет с 13 по 15 февраля по трем направлениям:

- FLL Junior - First Lego League Junior – соревнование для совсем юных участников;

- FLL - First Lego League. Здесь участникам будет необходимо «выполнить миссию» и справиться с решением непростой задачи с помощью созданного робота. Также ребятам нужно разработать исследовательский проект, связанный с ежегодно меняющейся глобальной темой;

- FIRST Tech Challenge – самое сложное направление соревнований. Ребятам предстоит смоделировать, сконструировать, спрограммировать и управлять роботами для выполнения конкретных заданий сезона.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На улице 40 лет Победы в Ижевске установили камеру по выявлению нарушений ПДД

ИСТОЧНИК KP.RU