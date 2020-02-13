Жители Удмуртии смогут создать логотип для национального праздника «Гербер»

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:23:04+03:00

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Разработать логотип для удмуртского национального праздника «Гербер» впервые смогут не только профессиональные дизайнеры, но и все желающие. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов.

Среди авторов Удмуртии объявлен конкурс на лучший графический символ. Победивший на конкурсе знак примут в качестве официального логотипа. Его будут использовать как при оформлении документов, так и при создании сувенирной продукции.

Символ должен быть выполнен в двух вариантах – с подписью на русском и удмуртском языках. Также он должен отражать современные тенденции развития культуры и языка удмуртского народа. Ознакомиться с положением конкурса и скачать заявку на участие можно на сайте Дома Дружбы народов.

Напомним, в 2020 году удмуртский национальный праздник окончания весенних полевых работ пройдет в рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии. Торжество будет принимать Вавожский район, и пройдет оно в совершенно новом формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU