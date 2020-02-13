2020-02-13T07:04:24+03:00
Происшествия

Житель Ижевска в течение девяти месяцев избивал троих детей гражданской супруги

В правоохранительные органы обратились учителя, заменившие у ребят синяки
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего «домашнего тирана» из Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, постоянно избивал и даже угрожал убить трех детей своей гражданской супруги – девятилетнего и одиннадцатилетнего сыновей, а также восьмилетнюю дочь. Издевательства продолжались с марта по ноябрь 2019 года.

Тревогу забили педагоги школы, в которой учатся дети. Заметив у ребят следы побоев, учителя сообщили об этом в правоохранительные органы.

Как выяснилось, обвиняемый уже ранее привлекался к административной ответственности за нанесение побоев другим лицам. Сам мужчина пояснил, что бил детей в целях воспитания – якобы они не слушались взрослых, не выполняли домашние задания вовремя и не делали уборку дома.

В ходе расследования мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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