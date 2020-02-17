Около 200 учеников начальной школы приняли участие в Республиканской Олимпиаде по шахматам в Ижевске

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:29:01+03:00

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15 февраля в Ижевске на базе ижевского лицея № 41 прошла вторая Республиканская Олимпиада по шахматам. «Комсомолка» узнала, как прошло мероприятие, кто принимал участие и кто занял призовые места.

Фото: Сергей Грачев

Как рассказала организатор олимпиады и тренер Светлана Дерябина в прошлом году число участников было в 1,5 раза меньше. В этом участие приняли 183 ученика 1-3 классов из 46 школ республики.

Фото: Сергей Грачев

Специально подобранные задачи на логику, внимание и мышление ребята решали в течение часа. Работы проверял и определял победителей коллектив Спортивной школы по шахматам им. С.Ф.Ощепкова. В это время участники смотрели спектакль.

– Мы стараемся второй год подряд подвести итоги в тот же день, чтобы сразу наградить победителей, чтоб дети могли почувствовать этот вкус, выйти на сцену, чтобы им поаплодировал весь зал, получить такие эмоции, ради которых это всё и проводим, - пояснила Светлана Дерябина.

Победители и призеры олимпиады получили памятные призы от Федерации шахмат Удмуртии и грамоты за подписью министра образования и науки региона.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Кстати, в Олимпиаде принимали участие даже те, кто не занимаются в спортшколах и не принимают участие в турнирах.

– Чтобы те дети, у которых есть в школах уроки шахмат, тоже понимали, куда они идут и к чему стремятся. У них же нет задачи добиться спортивных результатов, но при этом им тоже хочется как-то себя показать, где-то посмотреть, ради чего они всё это учат, - рассказала тренер.

Также целью Олимпиады является демонстрация того, что шахматы могут быть полноценным участником школьной программы, наряду с обязательными общеобразовательными предметами.

А ЕЩЕ!

Фото: Сергей Грачев

Педагогам, обучающих детей шахматам в школах региона, также было предложено решить непростые задания, после чего вручили благодарственные письма и небольшие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU