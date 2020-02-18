2020-02-18T13:10:30+03:00
Общество

«Учусь на врача, но избегаю их»: студентка медакадемии из Ижевска попала на федеральное ТВ

На своей странице в «Инстаграм» девушка пропагандирует нетрадиционную медицину
Дарья ПОРСЕВА
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На днях соцсети облетело видео одной из студенток ижевской медакадемии Ксении. В коротком видео девушка «простым» языком объясняла, что такое болезни почек и из-за чего они могут опуститься. Ситуацию обсудили на федеральном канале.

- 3,5 тысячи подписчиков и это не предел! Молодого, но судя по всему уже перспективного блогера, а по совместительству активного пропагандиста так называемой нетрадиционной медицины. Она опубликовала ролик о сомнительном лечении серьезных болезней, при этом в аккаунте у нее написано «Учусь на врача, но избегаю их», - отметил ведущий новостей канала Россия-24 (16+).

Как сообщили в сюжете, дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопрос о ее дальнейшем обучении в академии.

При этом девушка продает свои курсы нетрадиционной медицины за 3,5 тысячи.

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- Мы уже сегодня говорили, что ледовый городок на Центральной площади начали убирать. Фотограф "Комсомолки" отправился посмотреть, как продвигаются работы.

Поднять почку: ижевская студентка рекламирует сомнительное самолечение - Россия 24.Студентка, которая в Ижевске учится на профессионального медика, вовсю рекламирует сомнительное самолечение. Сколько она за это просит и чем подобное может быть чревато? Понесет ли она ответственность за такое лечение?

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Учусь на врача, но избегаю их»: студентка медакадемии из Ижевска попала на федеральное ТВ
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