2020-02-19T16:18:06+03:00
Общество

В рамках образовательного интенсива «Городские практики» в Ижевске проведет лекцию главный архитектор Барселоны

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Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске в рамках образовательного интенсива «Городские практики» проведет лекцию главный архитектор Барселоны (2011-2015), руководитель лаборатории экспериментального проектирования городов «Шухов Лаб», НИУ ВШЭ Висенте Гуаярт.

На данный момент Барселона стала одним из первых городов, где внедряют технологию смарт сити. Так, стало возможным создавать комфортную для людей среду. В 2019 году по этому же пути пошли и российские города. Лекция поможет понять, как внедряется и в целом работает «умная» система.

Когда: 27 февраля

Во сколько: 19:00 – 20:00

Где: Центр современой драматургии

Предварительная регистрация обязательна, ее можно пройти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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