Появился перечень тротуаров, которые отремонтируют в Ижевске в 2020 году

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:17:50+03:00

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Появился перечень тротуаров, которые отремонтируют в Ижевске. Об этом в соцсетях рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

- Всего в список вошли 27 пешеходных дорожек. Это помимо тех 20, которые отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в список вошли объекты, которые выбрали жители, которые рекомендовали в Общественной палате Ижевска, 7 объектов – по предписаниям надзорных органов, - написал Олег Николаевич.

Деньги на ремонт этих участков будут выделены из регионального бюджета – 125 млн рублей. Также на некоторых объектах планируется обустроить велодорожки, окончательный перечень будет известен после обсуждения вопроса с велообщественностью.

ТОП-10 по итогам интернет-голосования:

ул. Ленина от дома № 140а по ул. Ленина до дома № 152 по ул. Ленина, ул. Кирова от ул. К. Маркса до ул. Нижняя (по ходу движения в мкр. Металлург), ул. Нижняя от ул. 4-я Подлесная до ул. Кирова, ул. Молодежная от ул. Н. Курченко до ул. Рупасова (восточная сторона), пр. Калашникова от ул. Молодежная до ул. Союзная, ул. Союзная от дома № 161 по ул. Союзная до ул. Сабурова, ул. Автозаводская от ул. Петрова до пр. Копровый, ул. Н. Курченко от ул. Маслюкова до ул. Молодёжная, ул. Петрова от ул. Рупасова до ул. Сабурова (восточная сторона), ул. Маслюкова от ул. Ленина до пр. Калашникова (с двух сторон)

Тротуары, определённые Общественной палатой Ижевска:

ул. Баранова от ул. Новошестнадцатая до ул. Мужвайская, ул. Оружейника Драгунова от ул. Мужвайская до ул. Клубная (северная сторона), ул. Школьная от ул. Фруктовая до ул. 50 лет ВЛКСМ (восточная сторона), пер. Северный от ул. Пушкинская до ул. М.Горького, ул. 1-я Подлесная от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная (вдоль детского сада и детской поликлиники), ул. Коммунаров от ул. Ленина до ул. К. Либкнехта (восточная сторона, вдоль школы и детских садов), ул. Первомайская от ул. П.Блинова до ТЦ «Пассаж», ул. Ленина от ул. Халтурина до Карлутской набережной (северная сторона), проезд от ул. 9 Января до ул. Буммашевская со стороны домов № 211, 213, 215, 197а по ул. 9 Января, ул. Серова от ул. Тимирязева до ул. 10 лет Октября

Тротуары по предписаниям и письменным обращениям:

ул. Новоцентральная, ул. Ершовская, ул. Киварская, ул. 40 лет Победы от ул. Ленина до ул. Первомайская и ул. Ухтомского от ул. 40 лет Победы до ул. Курортная (северная сторона и южная сторона с подходом к д. 24 по ул. Ухтомского), ул. Сельская от дома № 6 до дома № 16, ул. Выставочная от д. 57 блок 9 по Вотк. шоссе до ул. Сельская, ул. Живсовхозная от ул. Новая до ул. Куреговская и ул. Куреговская от ул. Живсовхозная до ул. Васильковая, ул. Пойма от остановки «Ул. Самолетная» до д. 19 по ул. Пойма, ул. Краева в районе БУЗ УР «ГБ №3 МЗ УР»

ИСТОЧНИК KP.RU