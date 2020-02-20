2020-02-20T12:51:13+03:00
Общество

Группа рыбаков из Удмуртии повстречалась с доброжелательным лосем

Животное нисколько не испугалось рыбаков
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Игорь АрдашевФото: Игорь Ардашев
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В соцсетях появились фотографии группы рыбаков, которые встретились с весьма дружелюбным лосем. Мужчины успели сфотографировать любопытное животное.

Фото: Игорь Ардашев

Фото: Игорь Ардашев

- Я раньше работал лесником, поэтому мне не было страшно, но мы отнеслись с опаской к лосю. Кормить его не стали, запрещено ведь кормить диких животных. Мы тихонько ушли дальше, но он шел за нами, а потом в лес убежал. Года ещё нет, любопытный. Если бы рядом мамка была, то скорее всего нам не поздоровилось бы, - рассказал один из рыбаков Игорь.

Как сообщили «Комсомолке» в Минприроды Удмуртии, этот лосенок – Гаврюша – из Государственного природного заказника «Чекеровский». Его забрали у нарушителя в Глазовском районе. Гаврюшу вырастили силами и средствами госинспектора по охране диких животных Управления охраны и использования объектов животного мира Минприроды Удмуртии. Но специалисты рекомендуют не контактировать с лосем, даже, несмотря на то, что он кажется дружелюбным.

ВАЖНО!

В случае обнаружения дикого животного в черте населенного пункта следует сообщить в ЕДДС муниципального образования, полицию или единый пункт диспетчерского управления Минприроды Удмуртии по телефонным номерам 8-800-100-94-00, (3412) 74-34-41.

Чтобы лось не напал на вас необходимо соблюдать правила безопасности:

- не стоит подходить к нему, не преследовать его, не гладить, не кормить, не предпринимать попыток отловить его;

- не стоит находиться на пути животного, делать резких движений и действий, которые могут вызвать агрессию животного;

- при нападении дикого животного на человека необходимо использовать все доступные меры к защите, по возможности укрыться за какой либо преградой;

- использовать подручные средства для того, чтобы извлечь громкий и резкий звук или громко крикнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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