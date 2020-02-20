По какой причине депутаты Удмуртии планируют запретить продажу зажигалок несовершеннолетним

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:40:25+03:00

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На днях стало известно, что депутаты Удмуртии обсуждают вопрос о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним. 20 февраля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) вместе с журналистом выяснили причины запрета.

Почему депутаты в Удмуртии предлагают запретить продажу зажигалок несовершеннолетним? 00:00 00:00

- Речь идет о запрете не только зажигалок, но и предметов, которые можно использовать в целях токсикомании. Это и газовые зажигалки и баллончики газа. По статистике за последние три года зарегистрировано пять смертей несовершеннолетних от вдыхания паров, - рассказала журналист.

Законопроект будет рассматриваться на ближайшей сессии Госсовета 27 февраля.

Также комментарием поделился Фарит Юнусов, депутат госсовета и врач.

- Лучше принять закон, который будет ограничивать продажу этой заразы, чем вообще ничего не делать. Но надо смотреть, как он будет работать и какой в итоге будет результат. Здесь нужны комплексные меры, одним законом не обойдешься, - отметил Фарид Юнусов.

О чем еще говорили в эфире радио можно послушать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU