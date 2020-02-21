2020-02-21T17:06:18+03:00
Общество

«Во время поста супружеское воздержание должно быть обоюдным»: отец Георгий из Ижевска рассказал о правилах поста

А также объяснил, почему нужно пройти пост
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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21 февраля в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» Отец Георгий Харин рассказал, какие правила нужно соблюдать перед Великим постом и во время него и почему супружеское воздержание должно быть обоюдным.

Отец Георгий Харин: "Духовники, которые требуют супружеского воздержания в течение Великого поста, нарушают церковные правила"

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- Супружеское воздержание должно быть обоюдным. Если один из супругов не согласен, то второй не должен поднимать больше эту тему. Церковный устав писался для монашества, если человек может воздержаться, то воздерживается, если нет, то не страшно. Те духовники, которые требуют воздержания во время Великого поста, нарушают церковные правила, - рассказал отец Георгий.

А также отец Георгий прокомментировал высказывание протоирея Дмитрия о том, что «сожительница - это бесплатная проститутка».

- Слушайте, хочу сказать, что отношусь к отцу Дмитрию с уважением. Это боль его души, он кричит. Ему приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда семьи разрушаются. Что касается батюшки - он большой молодец, он сказал то, что все давно думают. Что такое гражданский брак - зарегистрированные отношения, а сожительство - это безответственность людей, они боятся, и какое счастье будет в их семье? - отметил Георгий.

О чем еще рассказал Георгий Харин, можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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