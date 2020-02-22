2020-02-22T08:03:44+03:00
Общество

Ранее судимый житель Ижевска работал в одной из школ

Мужчина привлекался к ответственности за хищение огнестрельного оружия
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Одного из работников технического персонала пришлось уволить руководству школы №72 в Ижевске. Прокурорская проверка установила, что данный сотрудник ранее был судим за хищение огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Согласно Трудовому кодексу России, к трудовой деятельности в сфере образования и воспитания не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость. Это касается всех должностей – не только непосредственно педагогов.

По результатам проверки школа была привлечена к административной ответственности. Директору вынесли представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с сотрудником расторгли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В детском саду Ижевска ребенка покусали другие дети из группы

- Три лицея Ижевска передадут в собственность республики

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты Ижевска могут потерять должность из-за ошибок в декларациях
Ранее судимый житель Ижевска работал в одной из школ
В детском саду Ижевска ребенка покусали другие дети из группы
«Во время поста супружеское воздержание должно быть обоюдным»: отец Георгий из Ижевска рассказал о правилах поста
30-летнего ижевчанина обвиняют в распространении и производстве наркотиков
Мужчина упал из окна 8-го этажа в Ижевске
Инспекторы ДПС из Удмуртии помогли девушке-водителю, у которой сломалась машина
11 жителей Ижевска и Подмосковья задержаны по подозрению в серии краж денег с банковских счетов
Какая погода ждет ижевчан в праздничные выходные?
Более 60% опрошенных жителей Удмуртии считают карьеру военнослужащего привлекательной
Разбившего городской смартфон вандала в Ижевске отследили по номеру такси
У жительницы Удмуртии похитили с банковского счета более 1 млн рублей
Вандалы разбили стекло на новой остановке «Улица Кирова» в Ижевске
Тепловоз на одной из станций Удмуртии проехал на красный свет
Женщину из Удмуртии осудили за убийство сына
В 2020 году в Удмуртии откроется второй в России ресурсный центр по шахматному образованию
Родственников красноармейца, уроженца Удмуртии, ищут поисковики из Москвы
Нового ректора выбрали в Ижевской государственной медакадемии