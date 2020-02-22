Ранее судимый житель Ижевска работал в одной из школ
Одного из работников технического персонала пришлось уволить руководству школы №72 в Ижевске. Прокурорская проверка установила, что данный сотрудник ранее был судим за хищение огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Согласно Трудовому кодексу России, к трудовой деятельности в сфере образования и воспитания не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость. Это касается всех должностей – не только непосредственно педагогов.
По результатам проверки школа была привлечена к административной ответственности. Директору вынесли представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с сотрудником расторгли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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