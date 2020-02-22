Депутаты Ижевска могут потерять должность из-за ошибок в декларациях
Депутаты Гордумы Ижевска, неправильно подающие декларации, могут лишаться мандатов. Такой порядок утвердили на очередной сессии 20 февраля.
Теперь, если народный избранник предоставит недостоверные или неполные сведения о доходах и имуществе, он понесет ответственность. Даже при «несущественных» ошибках его ждет предупреждение.
Также депутата, допустившего неточности, могут освободить от должности в Гордуме и лишить права занимать ее до конца срока полномочий. Если же депутат исполняет полномочия на постоянной основе, отстранить от должности его могут до конца созыва.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вечный огонь в Ижевске отключат 22 февраля
- Тепловоз на одной из станций Удмуртии проехал на красный свет
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»