Депутаты Ижевска могут потерять должность из-за ошибок в декларациях

22 Февр. 2020 2020-02-22T08:56:23+03:00

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Депутаты Гордумы Ижевска, неправильно подающие декларации, могут лишаться мандатов. Такой порядок утвердили на очередной сессии 20 февраля.

Теперь, если народный избранник предоставит недостоверные или неполные сведения о доходах и имуществе, он понесет ответственность. Даже при «несущественных» ошибках его ждет предупреждение.

Также депутата, допустившего неточности, могут освободить от должности в Гордуме и лишить права занимать ее до конца срока полномочий. Если же депутат исполняет полномочия на постоянной основе, отстранить от должности его могут до конца созыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU