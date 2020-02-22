Ребенок из Ижевска провалился в канализационный люк

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:15:03+03:00

Прокуратура провела проверку по информации из соцсетей

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Восьмилетний мальчик упал в колодец, расположенный у дома № 72 по ул. Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры по Удмуртии.

Изначально информация появилась в социальных сетях. Проведенная проверка показала, что происшествие действительно оказалось возможным из-за того, что крышка колодца оказалась незакрепленной.

В адрес Ижводоканала было внесено представление об устранении нарушений. В настоящее время крышка люка уже заменена и находится в исправном состоянии.

О состоянии мальчика пока ничего не сообщалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU