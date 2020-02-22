Ребенок из Ижевска провалился в канализационный люк
Восьмилетний мальчик упал в колодец, расположенный у дома № 72 по ул. Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры по Удмуртии.
Изначально информация появилась в социальных сетях. Проведенная проверка показала, что происшествие действительно оказалось возможным из-за того, что крышка колодца оказалась незакрепленной.
В адрес Ижводоканала было внесено представление об устранении нарушений. В настоящее время крышка люка уже заменена и находится в исправном состоянии.
О состоянии мальчика пока ничего не сообщалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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