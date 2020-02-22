За неделю два жителя Удмуртии пострадали от схода снега с крыш
Пресс-служба МЧС по сообщает о двух новых пострадавших в результате схода снега с крыш. Оба происшествия случились на этой неделе.
Инциденты произошли в Глазове и Можге. К счастью никто не погиб, но оба человека получили травмы.
Так, Глазове скопившийся на здании лед упал на молодую маму. Как сообщает портал glazovlife.ru, женщина в последний момент успела оттолкнуть санки с четырехлетним малышом. Сама она получила травмы верхней части тела.
Ранее сообщалось и о других происшествиях, одно из них имело смертельный исход.
ГУ МЧС России по республике рекомендует соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Какая погода ждет ижевчан в праздничные выходные?
- Ранее судимый житель Ижевска работал в одной из школ
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»