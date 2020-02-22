2020-02-22T11:48:32+03:00
Происшествия

За неделю два жителя Удмуртии пострадали от схода снега с крыш

МЧС напоминает о необходимости соблюдать осторожность под стенами задний
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
Изменить размер текста:

Пресс-служба МЧС по сообщает о двух новых пострадавших в результате схода снега с крыш. Оба происшествия случились на этой неделе.

Инциденты произошли в Глазове и Можге. К счастью никто не погиб, но оба человека получили травмы.

Так, Глазове скопившийся на здании лед упал на молодую маму. Как сообщает портал glazovlife.ru, женщина в последний момент успела оттолкнуть санки с четырехлетним малышом. Сама она получила травмы верхней части тела.

Ранее сообщалось и о других происшествиях, одно из них имело смертельный исход.

ГУ МЧС России по республике рекомендует соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Какая погода ждет ижевчан в праздничные выходные?

- Ранее судимый житель Ижевска работал в одной из школ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вандалы разрушили в Удмуртии стелу «Я люблю Можгу»
За неделю два жителя Удмуртии пострадали от схода снега с крыш
Ребенок из Ижевска провалился в канализационный люк
Депутаты Ижевска могут потерять должность из-за ошибок в декларациях
Ранее судимый житель Ижевска работал в одной из школ
В детском саду Ижевска ребенка покусали другие дети из группы
«Во время поста супружеское воздержание должно быть обоюдным»: отец Георгий из Ижевска рассказал о правилах поста
30-летнего ижевчанина обвиняют в распространении и производстве наркотиков
Мужчина упал из окна 8-го этажа в Ижевске
Инспекторы ДПС из Удмуртии помогли девушке-водителю, у которой сломалась машина
11 жителей Ижевска и Подмосковья задержаны по подозрению в серии краж денег с банковских счетов
Какая погода ждет ижевчан в праздничные выходные?
Более 60% опрошенных жителей Удмуртии считают карьеру военнослужащего привлекательной
Разбившего городской смартфон вандала в Ижевске отследили по номеру такси
У жительницы Удмуртии похитили с банковского счета более 1 млн рублей
Вандалы разбили стекло на новой остановке «Улица Кирова» в Ижевске
Тепловоз на одной из станций Удмуртии проехал на красный свет
Женщину из Удмуртии осудили за убийство сына
В 2020 году в Удмуртии откроется второй в России ресурсный центр по шахматному образованию
Родственников красноармейца, уроженца Удмуртии, ищут поисковики из Москвы
Нового ректора выбрали в Ижевской государственной медакадемии