За неделю два жителя Удмуртии пострадали от схода снега с крыш

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:48:32+03:00

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Пресс-служба МЧС по сообщает о двух новых пострадавших в результате схода снега с крыш. Оба происшествия случились на этой неделе.

Инциденты произошли в Глазове и Можге. К счастью никто не погиб, но оба человека получили травмы.

Так, Глазове скопившийся на здании лед упал на молодую маму. Как сообщает портал glazovlife.ru, женщина в последний момент успела оттолкнуть санки с четырехлетним малышом. Сама она получила травмы верхней части тела.

Ранее сообщалось и о других происшествиях, одно из них имело смертельный исход.

ГУ МЧС России по республике рекомендует соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU