Вандалы разрушили в Удмуртии стелу «Я люблю Можгу»
В пятницу, 21 февраля, неизвестные вандалы повалили стелу «Я люблю Можгу» в одноименном городе Удмуртии. Об этом сообщил портал «Можга сегодня» в «ВКонтакте».
В ближайшее время городские службы обещают восстановить объект, а пока идет поиск виновников.
Кстати, жители в соцсетях прокомментировали, что стелу ломают уже не в первый раз. Хотя кое-кто, напротив, высказывал предположение, что конструкцию «зацепили случайно», например, наехав на автомобиле.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вандалы разбили стекло на новой остановке «Улица Кирова» в Ижевске
- На двух участках на трассе Удмуртии установили комплексы фото- и видеофиксации нарушений
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»