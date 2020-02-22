2020-02-22T13:55:32+03:00
Происшествия

Вандалы разрушили в Удмуртии стелу «Я люблю Можгу»

Виновников ищут, а объект обещают восстановить
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: vk.com/mozhgatodayФото: vk.com/mozhgatoday
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В пятницу, 21 февраля, неизвестные вандалы повалили стелу «Я люблю Можгу» в одноименном городе Удмуртии. Об этом сообщил портал «Можга сегодня» в «ВКонтакте».

В ближайшее время городские службы обещают восстановить объект, а пока идет поиск виновников.

Кстати, жители в соцсетях прокомментировали, что стелу ломают уже не в первый раз. Хотя кое-кто, напротив, высказывал предположение, что конструкцию «зацепили случайно», например, наехав на автомобиле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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