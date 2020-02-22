2020-02-22T17:20:31+03:00
Недвижимость

Глава Ижевска попросил таксистов не ездить по пешеходным дорожкам

Во время субботней прогулки он проверил состояние Северного сквера возле Центральной площади
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: скриншот видео,vk.com/olegbekmemetevФото: скриншот видео,vk.com/olegbekmemetev
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Совершая традиционную субботнюю прогулку по городу, Олег Бекмеметьев обратил внимание на состояние Северного сквера, спускающегося к Центральной площади от улицы Наговицына. Видео с обращением к жителям глава Ижевска разместил на своей официальной странице «ВКонтакте».

- Дорога хорошо почищена, - прокомментировал он. - Здесь может проехать легковой автомобиль. К сожалению этим пользуются наши уважаемые таксисты, которых вызывают к дворцу культуры «Ижсталь» ребята, которые отдыхают на дискотеке.

Как объяснил Олег Бекмеметьев, таксисты нашли короткий путь и заезжают на площадь в ночные и утренние часы по пешеходной зоне. Учитывая, что данный участок отделан брусчаткой, частого движения транспорта дорога может не выдержать.

Глава Ижевска еще раз напомнил, что Северный сквер на Центральной площади - территория для пеших прогулок, благоустройство которой стоило больших денег и выразил сожаление, если для ее сохранения придется прибегать к каким-либо радикальным запретительным мерам.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверяет состояние Северного сквера.Пешеходной зоной начали пользоваться автомобилисты, и долго она может не выдержать. Источник: vk.com/olegbekmemetev

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ИСТОЧНИК KP.RU

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