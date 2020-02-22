23 несанкционированные свалки выявили в Удмуртии за прошлый год
За прошлый год региональное Управление Россельхознадзора обнаружило на территории Удмуртии 23 несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
21 свалка отходов производства и потребления находилась на землях сельхозназначения. Ликвидировать удалось 16 свалок на общей площади 8,24 га. В отношении собственников участков составлено 15 протоколов и выдано 8 предписаний об устранении нарушений.
Кроме того, две свалки было выявлено на земельных участках лесного фонда. Информацию об этом Россельхознадзор направил в Министерство природных ресурсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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