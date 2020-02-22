2020-02-22T17:58:55+03:00
Общество

23 несанкционированные свалки выявили в Удмуртии за прошлый год

16 из них были ликвидированы
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

За прошлый год региональное Управление Россельхознадзора обнаружило на территории Удмуртии 23 несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

21 свалка отходов производства и потребления находилась на землях сельхозназначения. Ликвидировать удалось 16 свалок на общей площади 8,24 га. В отношении собственников участков составлено 15 протоколов и выдано 8 предписаний об устранении нарушений.

Кроме того, две свалки было выявлено на земельных участках лесного фонда. Информацию об этом Россельхознадзор направил в Министерство природных ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Посетители зоопарка Удмуртии смогут покататься на собачьей упряжке

- 30-летнего ижевчанина обвиняют в распространении и производстве наркотиков

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: « Экология в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
23 несанкционированные свалки выявили в Удмуртии за прошлый год
Глава Ижевска попросил таксистов не ездить по пешеходным дорожкам
Частный перевозчик из Ижевска: «Введение льгот – это просто человеческое понимание»
Вандалы разрушили в Удмуртии стелу «Я люблю Можгу»
За неделю два жителя Удмуртии пострадали от схода снега с крыш
Ребенок из Ижевска провалился в канализационный люк
Депутаты Ижевска могут потерять должность из-за ошибок в декларациях
Ранее судимый житель Ижевска работал в одной из школ
В детском саду Ижевска ребенка покусали другие дети из группы
«Во время поста супружеское воздержание должно быть обоюдным»: отец Георгий из Ижевска рассказал о правилах поста
30-летнего ижевчанина обвиняют в распространении и производстве наркотиков
Мужчина упал из окна 8-го этажа в Ижевске
Инспекторы ДПС из Удмуртии помогли девушке-водителю, у которой сломалась машина
11 жителей Ижевска и Подмосковья задержаны по подозрению в серии краж денег с банковских счетов
Какая погода ждет ижевчан в праздничные выходные?
Более 60% опрошенных жителей Удмуртии считают карьеру военнослужащего привлекательной
Разбившего городской смартфон вандала в Ижевске отследили по номеру такси
У жительницы Удмуртии похитили с банковского счета более 1 млн рублей
Вандалы разбили стекло на новой остановке «Улица Кирова» в Ижевске
Тепловоз на одной из станций Удмуртии проехал на красный свет
Женщину из Удмуртии осудили за убийство сына
В 2020 году в Удмуртии откроется второй в России ресурсный центр по шахматному образованию
Родственников красноармейца, уроженца Удмуртии, ищут поисковики из Москвы
Нового ректора выбрали в Ижевской государственной медакадемии