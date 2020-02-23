Фигуристка из Ижевска Алина Загитова опубликовала поздравление ко Дню защитника отечества
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова опубликовала поздравление ко Дню защитника отечества в своем «Инстаграм». Также девушка напомнила, что ровно два года назад она завоевала золото олимпийских игр.
- Хочу поздравить всех с Днём защитника Отечества, и для меня эта дата всегда будет дорогой и памятной. Именно в этот день 2 года назад мне и моим тренерам Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову удалось завоевать Золотую медаль на Олимпийских играх, - написала спортсменка в своем «Инстаграм».
Напомним, Алина Загитова выиграла «золото» на ОИ-2018 в Пхенчхане
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ИСТОЧНИК KP.RU
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