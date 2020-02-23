23 Февр. 2020 2020-02-23T11:50:34+03:00

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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова опубликовала поздравление ко Дню защитника отечества в своем «Инстаграм». Также девушка напомнила, что ровно два года назад она завоевала золото олимпийских игр.

- Хочу поздравить всех с Днём защитника Отечества, и для меня эта дата всегда будет дорогой и памятной. Именно в этот день 2 года назад мне и моим тренерам Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову удалось завоевать Золотую медаль на Олимпийских играх, - написала спортсменка в своем «Инстаграм».

Напомним, Алина Загитова выиграла «золото» на ОИ-2018 в Пхенчхане

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ИСТОЧНИК KP.RU