Первенство ПФО по рукопашному бою состоялось в Ижевске
В Ижевске с 21 по 23 февраля прошло Первенство ПФО по рукопашному бою, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне. «Комсомолка» собрала небольшой фоторепортаж.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Всего в соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из 12 регионов России в 80 весовых категориях. Прошли поединки между юношами и девушками 12-17 лет и юниоров и юниорок 18-21 года.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Все победители и призеры соревнований получили путевку на участие в Первенстве России, которое пройдет в марте в Курске и в мае в Волгодонске.
Фото: Амир Закиров
ИСТОЧНИК KP.RU
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