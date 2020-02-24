Первенство ПФО по рукопашному бою состоялось в Ижевске

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:10:53+03:00

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В Ижевске с 21 по 23 февраля прошло Первенство ПФО по рукопашному бою, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне. «Комсомолка» собрала небольшой фоторепортаж.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Всего в соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из 12 регионов России в 80 весовых категориях. Прошли поединки между юношами и девушками 12-17 лет и юниоров и юниорок 18-21 года.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Все победители и призеры соревнований получили путевку на участие в Первенстве России, которое пройдет в марте в Курске и в мае в Волгодонске.

Фото: Амир Закиров

ИСТОЧНИК KP.RU