Военный обозреватель телеканала «Звезда» рассказал о трагедии в Буденновске

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:40:59+03:00

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27 февраля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) военный обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов рассказал о своей работе, что он делает в Ижевске и о трагических событиях в Буденновске в 1995 году.

Над каким проектом работает автор идеи фильма "Салют-7", известный журналист Алексей Самолетов? 00:00 00:00

- Я живу в той стране, которая пережила страшенную войну и это часть меня, поэтому я занимаюсь военной журналистикой. В детстве постоянно говорили о войне, в соседней школе в Новосибирске придумывался Бессмертный полк, моя подруга придумала историю с Георгиевской ленточкой, - отметил Алексей.

Что касается трагических событий в Буденновске, то по словам Алексея, предлагая себя вместо заложников не было страха смерти.

- Меня воспитывали по-другому. Я думал, как вытащить оттуда людей, там не до страха было. Очень жесткий человек и точно воспринимающий ситуацию и попавший в тупик – это все про Шамиля Басаева. Там погибло порядка 170 человек. Когда плачущий врач говорил мне «Там расстреляли двух человек», у меня просто не было дороги назад, - вспоминает журналист.

О чем еще рассказал Алексей Самолетов, можно послушать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU