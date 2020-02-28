Масленичные гулянья пройдут во всех районах Ижевска 29 февраля
Более чем на 15 площадках в Ижевске пройдут масленичные гулянья. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Главной площадкой проводов зимы станет Центральная площадь. Там 29 февраля в 13:00 состоится Масленица. Помимо этого гулянья пройдут во всех районах города, - говорится в сообщении.
Индустриальный район:
29 февраля в 11:00 праздник состоится во дворе дома по ул. Красногеройская, 105.
1 марта в 11:00 - праздник «Тол-келян» от Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» в парке «Березова роща»
1 марта в 12:00 ижевчан ждут в ДК «Восточный» - жителям представят театрализованную программу с участием героев русских народных сказок.
В это же время гостей ждут на площадке парка Космонавтов: театрализованное представление с участием известных сказочных персонажей.
1 марта - Масленичные гуляния во дворе дома по ул. Кунгурцева, 27
Ленинский район:
29 февраля в 11:00 - «Масленичные забавы» во дворе дома на Заречном шоссе, 27 и на территории школы № 100 (ул. Клубная, 58)
1 марта в 12:00 - парковка молл «Матрица» (ул. Баранова, 87) и сквер у ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84)
Октябрьский район:
29 февраля в 12:00 встретить долгожданную весну жителей приглашают в парк им. Кирова
29 февраля в 13:00 проводы зимы пройдут в Зоопарке Удмуртии.
1 марта в 11:00 - «Масленичные гулянья» во дворе дома по ул. Песочная, 6, 8, 10, 12.
1 марта в 12:00 - «Масленица» на территории сквера Металлургов.
Устиновский район:
1 марта в 11:00 - Масленичные гулянья в микрорайоне по ул. Архитектора П.П. Берша.
29 февраля в 11:00 - «ВсеСоюзная Масленица» на стадионе школы №77
Первомайский район:
29 февраля в 11:00 - дворовая территория по ул. Ленина, 154, 164.
1 марта в 13:00 - дворовая территория по ул. Воровского, 148-150.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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