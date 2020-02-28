2020-02-28T16:35:34+03:00
Общество

«Тренировка со звездой»: ижевчане встретили певца Трофима в одном из спортзалов города

24 февраля состоялся концерт артиста
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: личный архив герояФото: личный архив героя
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На неделе, 24 февраля, в Ижевск приезжал певец Сергей Трофимов. Перед концертом он посетил один из спортзалов городе, где, конечно же, его узнали. Ижевчанин Игорь Зорин рассказал о встрече с артистом журналисту «Комсомолки».

- Я с сыном хожу заниматься фитнесом в отель «Парк Инн». В этот раз я переоделся быстрее, чем сын, вышел в зал и начал делать делать кардио, – вспоминает Игорь. – Смотрю, в зал заходит мужчина, очень похожий на певца Сергея Трофимова. Я еще подумал: «Ну надо же, как похож!». И только потом до меня дошло, что это и есть Трофимов! Мы встретились глазами, кивнули друг другу и стали дальше заниматься.

Ижевчанин с сыном подошли к артисту и попросили сделать фото. Так получилось, что они разговорились и Сергей рассказал о своем творчестве, а ижевчанин рассказал о творчестве сына.

- Мой сын пишет электронную музыку. Трофим сказал, что с удовольствием послушает, если нам нужна будет его помощь. Кстати, с моим сыном он беседовал очень долго, рассказывал о своем детстве, показывал, какие упражнения ему (сыну) надо делать, рассказывал о правильном питании, - поделился Игорь.

Также ижевчанин на память подарил свою книгу артисту. Певец пообещал, что обязательно прочтет на досуге.

– 50 минут, проведенные вместе с ним для меня были знаковым моментом. Это гораздо ценнее, чем просто стоять в толпе на концерте. Замечательный мужчина, нисколько не испорченный успехом. Это была классная встреча! – подытожил Игорь.

СПРАВКА «КП»

Сергей Трофимов – российский автор-исполнитель песен, музыкант, певец, Заслуженный артист России. Выступает в стилях «русский шансон», «рок», «авторская песня».Также известен под сценическим псевдонимом Трофим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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