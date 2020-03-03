Какое заведение откроется на месте караоке-клуба Kovёr в Ижевске?

3 Март 2020 2020-03-03T06:44:18+03:00

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В Ижевске закрывается караоке-клуб Kovёr*. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал учредитель и генеральный директор компании Welcome Group*, ресторатор Максим Коновалов. «Комсомолка» узнала, что откроется на его месте.

- 15 марта закрываем клуб и начинаем переносить его на 2 этаж. На его месте начинается ремонт под мексиканский бар, который откроется под названием «Так или Иначос» (18+), - рассказывает Максим. Кухню будет ставить Алексей Ермаков, он из Питера, шеф-повар бара el copitas* (один из 50 лучших баров мира). В меню включат такие блюда как тако, кесадилья, буррито, начос, мясо. Основой коктейльной карты станет текила коктейли на ее основе (прежде всего, Маргарита). По словам Максима Коновалова, мексиканская кухня сейчас в тренде. Например, в баре планируют делать лепешки из кукурузной муки, которую будут привозить из Питера (она дороже обычной в 10 раз).

Фото: facebook.com/maxim.konovalov

Открытие бара запланировано в первую декаду мая. Заведение рассчитано на 60 человек.

*Ковер, Велкам Групп, ел копитас.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU