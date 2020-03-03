В 22 торговых точках Удмуртии изъяли «снюс»

3 Март 2020 2020-03-03T12:20:31+03:00

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В Удмуртии управлением Роспотребнадзора было проведено 655 проверок с целью изъятия некурительной никотиносодержащей смеси. Об этом сообщает пресс-служба управления.

- В ходе проведенных проверок на 22 объектах торговли установлен факт оборота данной продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, - говорится в сообщении.

Эта продукция по способу применения (жевание, рассасывание), форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка) и по другим идентификационным признакам относится к пищевой продукции. Которая в свою очередь должна пройти процедуру оценки ее соответствия категории «пищевой продукции», а также соответствовать указанному техническому регламенту и сопровождаться документами, подтверждающими ее безопасность и качество.

По фактам выявленных правонарушений в отношении хозяйствующих субъектов составлено 16 протоколов об административном правонарушении материалы направлены в суд для рассмотрения.

Всего снято с реализации 817 единиц некурительной никотинсодержащей продукции, в т.ч. 98 штук импортной продукции. Основанием для изъятия продукции из оборота явилось отсутствие сопроводительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU