200 малышей поучаствуют в ижевском забеге «Карапузы, на старт!»

3 Март 2020 2020-03-03T14:49:09+03:00

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200 карапузов зарегистрировались на самый милый чемпионат Ижевска – «Карапузы, на старт!». Он пройдет уже 4 апреля в спортивном коворке «Арена». Малыши от 7 месяцев до 2 лет выйдут на старт и посоревнуются в ползании и беге. Торопитесь подать заявку на участие вашего ребенка! В прошлом году мы смогли принять лишь 350 «первых» карапузов.

Что нужно сделать? 1. Оставить заявку по этой ссылке, указав имя одного из родителей ребенка, контактный телефон, почту и имя самого малыша.

2. На указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, в котором будут указаны время, место, дата проведения забега. Здесь же будет указано, в какой возрастной категории сможет выступить ребенок.

Готово! Можно начинать тренироваться. Положение о проведении 4 чемпионата от «Комсомольской правды» «Карапузы, на старт!»

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU