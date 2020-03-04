2020-03-04T12:56:20+03:00
Общество

Первые клещи проснулись в Удмуртии

Их заметили собаководы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии проснулись первые клещи, такой вывод сделали участники клуба любителей ретриверов. Об этом они написали в группе «РЕТРИВЕР-КЛУБ» «ВКонтакте».

- Клещи переносят смертельное заболевание, симптомы, которого вы должны знать, как таблицу умножения: отказ от еды, высокая температура, более 39,5, вялость и слабость, - отметили в группе.

По данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии, каждый год количество обратившихся в больницы с жалобами на присасывание клещей составляет 16-17 тысяч человек. В 2019 году из всех обратившихся половина были жители Ижевска.

Кстати, осень - самое благоприятное время для начала прививки против клещевого энцефалита. Если начать курс осенью, то он пройдет не по ускоренной, а по стандартной схеме, состоящей из 2 прививок, выполняемых с интервалом 5-7 месяцев. Первую прививку рекомендуется делать в октябре-ноябре, а вторую в феврале-марте, в период отсутствия сезонной активности клещей.

Также управление Роспотребнадзора напоминает, что взрослые могут поставить прививку против клещевого энцефалита как в государственной, так и коммерческой больнице. Детям с 3 до 17 лет, проживающим в республике, прививка проводится по месту жительства или учебы за счет средств республиканского бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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