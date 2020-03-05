Секретный груз: как в Удмуртию привезут подлинную скрипку Моцарта

5 Март 2020 2020-03-05T11:03:22+03:00

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Уже в начале мая подлинную скрипку Вольфганга Амадея Моцарта смогут увидеть жители и гости Удмуртии. Уникальный инструмент будет экспонироваться в воткинском музее-усадьбе П.И. Чайковского рядом с роялем великого русского композитора всего два дня – 7 и 8 мая.

В этом году скрипке исполняется 256 лет. Ее изготовил итальянский мастер Пьетро Антонио Далла Коста в 1764 году. Моцарт играл на ней в Вене.

Сейчас инструмент хранится в Зальцбургском фонде «Моцартеум», который является ведущим международным учреждением по сохранению и распространению бесценного культурного наследия великого композитора.

- Моцарт был любимым композитором Чайковского. Именно благодаря Моцарту Петр Ильич и посвятил свою жизнь музыке. Переговоры с фондом велись несколько лет и вот, наконец, это событие свершится и уникальнейший инструмент прибудет в Россию, - рассказали в музее-усадьбе П. И. Чайковского.

Фото: предоставлено музеем-усадьбой П. И. Чайковского

Из Австрии скрипку доставят представители фонда – в Воткинске она будет уже 5 мая. Несмотря на статус этого музыкального инструмента, его привезут в обычном кофре. Но! Никто кроме сотрудников музея и представителей фонда не будет знать маршрут следования инструмента.

- Это проявление большого доверия австрийских коллег к воткинскому музею. Конечно, все, что касается страховки и безопасности, мы не можем разглашать по условиям договора, но, поверьте, меры безопасности будут усиленными, - подчеркнули в музее-усадьбе

Инструмент зазвучит 7 мая в Воткинске. Во время концерта Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского на скрипке Моцарта сыграет Сергей Костылев – концертмейстер оркестра. Скрипач исполнит «Мелодию» П.И. Чайковского. Начало концерта в 19:00 в большом зале ДК «Юбилейный».

СПРАВКА «КП»

Скрипку фонду пожертвовал в 2013 году доктор Никола Лейбингер-Каммюллер.

На сегодняшний день «Моцартеум» - это уникальное хранилище оригинальных рукописей нот и шести инструментов, принадлежавших великому композитору. Их редко, но все же вывозят на своеобразные гастроли в другие страны. Та скрипка, которую привезут в Воткинск, уже побывала в Италии, Германии, Японии, Швейцарии, Литве, Кубе, Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU