Куда пропал памятник пельменю в Ижевске?

5 Март 2020 2020-03-05T14:41:14+03:00

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У кафе «Позимь» пропал памятник пельменю, который появился в Ижевске около 16 лет назад. Журналист «Комсомолки» узнал, куда он делся.

Администрация заведения пояснила, что сейчас у кафе ремонтируют фасад. Именно поэтому памятник решили на время убрать. Сейчас памятник реконструируют.

- Ремонт продолжится, когда на улице будет тепло. Надеемся, в мае памятник снова появится рядом с кафе, - рассказали в заведении.

СПРАВКА «КП»

Необычная скульптура - вилка с насаженным на нее пельменем - появилась в Ижевске на улице Краева 28 октября 2004 года по итогам конкурса фестиваля «Современная городская скульптура», который проводила группа «Археоптерикс» совместно с галереей «Творческая дача» Приволжского федерального округа «Культурная столица Поволжья-2004».

Автором столь неординарной скульптуры стал Алексей Шкляев. Его «Пельмень» получился внушительный: один метр в диаметре. Высота всей конструкции вместе с громадной вилкой составляет три метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU