2020-03-05T17:05:10+03:00
Общество

На 8 тротуарах в Ижевске организуют велосипедные дорожки

А также специалисты рассказали, какие дороги будут отремонтированы в 2020 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В 2020 году на восьми тротуарах Ижевска появятся велосипедные дорожки. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказала начальник информационно-аналитического управления администрации города Анна Сережникова.

- На ремонт 27 тротуаров в этом году будет выделено 125 млн рублей из регионального бюджета. На восьми из них появятся велосипедные дорожки. Мы согласовали этот список с велосипедной общественностью, - отметила Анна Сережникова.

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Так, велосипедные дорожки появятся:

- В Устиновском районе: улица Молодежная от улицы Курченко до улицы Рупасова, улица Автозаводская от улицы Петрова до Копрового проезда, улица Курченко от Маслюкова до улицы Молодежной и Маслюкова от улицы Ленина до проспекта Калашникова.

- В Ленинском районе улица Оружейника Драгунова тротуары, ведущие к новому скверу.

- В Октябрьском районе - улица Школьная.

- В Первомайском районе - улица Коммунаров от Ленина до К. Либкнехта, улица Первомайская от Блинова до ТЦ «Пассаж».

Также начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска Сергей Губарев рассказал, что в этом году было принято решение отказаться от брусчатки. Новые тротуары будут делать из асфальта.

О чем еще рассказали гости в эфире можно послушать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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