О закрепленных в Конституции семейных ценностях напомнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов

7 Март 2020 2020-03-07T14:48:39+03:00

Также он затронул тему общенародного голосования за поправки в Конституцию в целом

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов напомнил о семейных ценностях, которые закреплены в Конституции и являются приоритетом нашего государства. Об этом он рассказал на мероприятии, посвященном Международному женскому дню в Театре оперы и балета.

- Во все времена женщина ассоциировалась со стабильностью. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на слова Президента России Владимира Путина, сказанные в Послании Федеральному Собранию. Оно неспроста названо историческим. Приоритетом нашего государства являются основополагающие ценности - семья, материнство, детство. Глава государства подчеркнул, что брак — это союз между мужчиной и женщиной и у детей не должно быть родителя № 1 и № 2. Именно эти изменения сейчас активно обсуждаются в качестве поправок в Основной закон стран, - подчеркнул Ярослав Семенов.

Также были затронуты темы суверенитета государства, закрепления социальных гарантий и общенародного голосования за поправки в Конституцию в целом, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Уверен, мы все хотим, чтобы наши дети жили в таком мире, где государство заботится о своих гражданах, и эта обязанность закреплена в Конституции. Индексация пенсий, минимальный размер оплаты труда – это наши гарантии, - добавил Ярослав Семенов.

В заключении он подчеркнул, что благодаря прекрасной половине человечества живут и развиваются города, регионы и вся страна в целом.

В рамках праздника все гости смогли посмотреть постановку «Баядерка».

ИСТОЧНИК KP.RU