2020-03-10T07:22:48+03:00
Общество

Топ-11 фото Ижевска окутанного туманом

А также прогноз погоды на ближайшие дни
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: anna.ryabcevaФото: anna.ryabceva
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9 марта в столице Удмуртии каждый почувствовал себя в Сайлент Хилл. «Комсомолка» собрала топ-11 фото туманного Ижевска.

Фото: bloody_decline

Фото: bloody_decline

Фото: eropka144

Фото: eropka144

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: photo8x_julia

Фото: photo8x_julia

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

По данным сервиса Яндекс погода, 10 марта, во вторник, в Ижевске днем ожидается +2…+3 градуса, ночью +2…+3 градуса. В целом горожан ждет теплая и дождливая погода.

Фото: server.klientov

Фото: server.klientov

Фото: server.klientov

Фото: server.klientov

Фото: zinasemenovna

Фото: zinasemenovna

Фото: zinasemenovna

Фото: zinasemenovna

Фото: izhk18

Фото: izhk18

ИСТОЧНИК KP.RU

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