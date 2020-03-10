Топ-11 фото Ижевска окутанного туманом
А также прогноз погоды на ближайшие дни
Фото: anna.ryabceva
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9 марта в столице Удмуртии каждый почувствовал себя в Сайлент Хилл. «Комсомолка» собрала топ-11 фото туманного Ижевска.
Фото: bloody_decline
Фото: eropka144
Фото: Ульяна Колмогорова
Фото: photo8x_julia
Фото: Анастасия Захарова
По данным сервиса Яндекс погода, 10 марта, во вторник, в Ижевске днем ожидается +2…+3 градуса, ночью +2…+3 градуса. В целом горожан ждет теплая и дождливая погода.
Фото: server.klientov
Фото: server.klientov
Фото: zinasemenovna
Фото: zinasemenovna
Фото: izhk18
ИСТОЧНИК KP.RU
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