2020-03-10T18:04:25+03:00
Общество

Российские артисты завоевали первые места на Международном цирковом фестивале в Ижевске

«Комсомолка» собрала фоторепортаж с закрытия фестиваля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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9 марта 2020 года в Государственном цирке Удмуртии прошла церемония закрытия 13-го Международного фестиваля циркового искусства. А также были подведены итоги.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

По словам министра культуры Удмуртии, Владимира Соловьева, несмотря на то, что по объективным причинам не смогли приехать на фестиваль все коллективы, которые планировали, праздник удался.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Закулисье Ижевского цирка.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Первое место получили акробатическая четвёрка под руководством Родиона Прилепина «Восходящие», также «золото» завоевали акробаты на дорожке с минитрампом Владимира Ефимова «Свадьба» и аттракцион династии Филатовых под управлением Александра Филатова «Медвежий цирк».

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

«Серебро» досталось украинскому акробатическому дуэту Данил и Оскар, труппе «Джигиты Муратовы» и российскому артисту Владимиру Георгиевскому «Озорной профессор».

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Третье место получили испанский жонглер Майк Феррери, колумбийские канатоходцы «Герлингс» под руководством Дагласа Герлинга и дуэт из России «Джамп'н' Ролл» Виктора Рощина.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

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