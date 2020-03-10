Российские артисты завоевали первые места на Международном цирковом фестивале в Ижевске
9 марта 2020 года в Государственном цирке Удмуртии прошла церемония закрытия 13-го Международного фестиваля циркового искусства. А также были подведены итоги.
Фото: Сергей Грачев
По словам министра культуры Удмуртии, Владимира Соловьева, несмотря на то, что по объективным причинам не смогли приехать на фестиваль все коллективы, которые планировали, праздник удался.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Закулисье Ижевского цирка.
Фото: Сергей Грачев
Первое место получили акробатическая четвёрка под руководством Родиона Прилепина «Восходящие», также «золото» завоевали акробаты на дорожке с минитрампом Владимира Ефимова «Свадьба» и аттракцион династии Филатовых под управлением Александра Филатова «Медвежий цирк».
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
«Серебро» досталось украинскому акробатическому дуэту Данил и Оскар, труппе «Джигиты Муратовы» и российскому артисту Владимиру Георгиевскому «Озорной профессор».
Фото: Сергей Грачев
Третье место получили испанский жонглер Майк Феррери, колумбийские канатоходцы «Герлингс» под руководством Дагласа Герлинга и дуэт из России «Джамп'н' Ролл» Виктора Рощина.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
ИСТОЧНИК KP.RU
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